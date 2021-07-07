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СМИ сообщили о захвате отделения Сбербанка в Тюмени

СМИ сообщили о захвате отделения Сбербанка в Тюмени

Журналисты отметили, что сотрудники спецслужб уже прибыли к зданию, где расположен офис банка. По предварительной информации, мужчина в рюкзаке с торчащими проводами зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей.

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