СМИ сообщили о захвате отделения Сбербанка в Тюмени

Журналисты отметили, что сотрудники спецслужб уже прибыли к зданию, где расположен офис банка. По предварительной информации, мужчина в рюкзаке с торчащими проводами зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей.
Журналисты отметили, что сотрудники спецслужб уже прибыли к зданию, где расположен офис банка. По предварительной информации, мужчина в рюкзаке с торчащими проводами зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей.
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