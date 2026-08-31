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Газета.ру

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Токаев: межрелигиозных и политических конфликтов с русскими у казахов не было

Токаев: межрелигиозных и политических конфликтов с русскими у казахов не было

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что казахи никогда не конфликтовали с русскими.

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