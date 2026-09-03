Путин потребовал не «закручивать гайки» бизнесу

Владимир Путин потребовал ликвидировать бюрократические преграды и «не закручивать гайки» бизнесу. Президент подчеркнул, что избыточный контроль и надзор не должны мешать развитию экономики.
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