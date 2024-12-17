В Астраханской областм полицейские рассказали гражданам, как не стать жертвой мошенников

Мошенники становятся все изобретательнее, а люди по-прежнему доверчивы. Каждый год появляются новые виды мошенничества.
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