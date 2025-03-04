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Растения и почва перестают поглощать углекислый газ

Растения и почва перестают поглощать углекислый газ

Растения и почва перестают поглощать углекислый газ из воздуха. Это связано с изменением климата, из-за которого в воздухе стало содержаться все больше этого газа, а из-за более высоких температур вегетационный период длится дольше.

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