Стала известна сумма отката экс-министра транспорта Ростовской области от подрядчика

Её озвучили на минувшем заседании суда.В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону продолжаются слушания по делу бывшего заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Виталия Кушнарёва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии