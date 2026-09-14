Поезд с Борисом Джонсоном остановили из-за атаки дрона у границы Польши и Украины

Поезд с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном, советником канцлера Германии по внешней политике Гюнтером Зауттером и другими европейскими чиновниками был остановлен в районе атаки российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объекты инфраструктуры у границы Украины с Польшей, сообщает Газета.
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