Поезд с Борисом Джонсоном остановили из-за атаки дрона у границы Польши и Украины

Поезд с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном, советником канцлера Германии по внешней политике Гюнтером Зауттером и другими европейскими чиновниками был остановлен в районе атаки российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объекты инфраструктуры у границы Украины с Польшей, сообщает Газета.