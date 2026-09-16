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Воронежские новости

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«Космический подсолнух» взял первое место на фестивале «Город-сад» в Воронеже

«Космический подсолнух» взял первое место на фестивале «Город-сад» в Воронеже

Арт-объект «Космический подсолнух» от компании «Агро-Спутник» победил в номинации «Зеленая инициатива» за сочетание космической и экологической символики.

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