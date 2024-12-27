Эксперт рассказала, какими методами орудуют мошенники в Крыму Есть много схем, которыми пользуются мошенники, но в Крыму это преимущественно звонки через мессенджеры от якобы высокопоставленных лиц и сотрудников правоохранительных органов, а также от сотрудников банков.