Эксперт назвал причины резкого роста цен на элитную недвижимость

Элитная недвижимость — один из немногих сегментов, сохраняющих независимость от внешних факторов. Рост цен на московском рынке объясняется не ажиотажем, а недостатком действительно качественных предложений.
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