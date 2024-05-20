Два вражеских дрона самолётного типа были сбиты за ночь над Курской областью

Ночью два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты над Обоянским районом Курской областиВрио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 20 мая силы противовоздушной обороны России сбили два БПЛА самолётного типа над Обоянским районом Курской области.