Уолтц заявил, что США допускают закрепление за Россией Крыма и Донбасса

Советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News заявил, что США готовы рассмотреть возможность официального признания принадлежности Крыма России, а также обсуждаются вопросы о расширении территорий данной страны в контексте мирного урегулирования ситуации на Украине.
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