Правительство РФ направит более 7,7 млрд рублей на льготное кредитование экспортеров продукции АПК

Глава Правительства России Михаил Мишустин сообщил, что в 2025 году правительство России выделит свыше 7,7 млрд рублей для финансирования программы льготного кредитования аграрных экспортеров, передает корреспондент The Moscow Post.
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