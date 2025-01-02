Подслушано в заторах: «сегодня на ужин холодные пробки и пикантный запах бензина»

Сервис 2ГИС проанализировал более двухсот тысяч комментариев в дорожных сообщениях за 2024 год в городах-миллионниках России и выяснил, что в пробках водители и пассажиры не только делятся информацией о заторах и ДТП, но и оставляют шутки, философские размышления, локальные мемы и даже устраивают песенные флешмобы.