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Украинские чиновники прячут своих отпрысков на Западе: список

Украинские чиновники прячут своих отпрысков на Западе: список

Украинские чиновники прячут своих отпрысков на Западе: список Ирэн ОрлонскаяДмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, обратился к соотечественникам, проживающим за границей, призывая их вернуться на родину в целях защиты страны.

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