Sky News Arabia: Иран уведомил Израиль, что не станет реагировать на атаку

Иран не намерен отвечать на удары по его объектам, нанесенные минувшей ночью израильской армией. Информация об этом передана Израилю через посредника, сообщает Telegram-канал телеканала Sky News Arabia, ссылаясь на источники.
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