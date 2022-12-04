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В данной статье мы сравним два ноутбука одного ценового сегмента на процессоре Intel и AMD и решим, что же всё-таки лучше

В данной статье мы сравним два ноутбука одного ценового сегмента на процессоре Intel и AMD и решим, что же всё-таки лучше

﻿﻿Добрый день, дорогие читатели. В этой статье мы рассмотрим такую ​​тему, как приобретение среднего ноутбука и почему все же стоит присмотреться к процессорам Ryzen от AMD.

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