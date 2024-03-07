«Известия» показали боевую работу расчетов ЗРК «Оса» в районе Приютного

Зенитчики российской группировки войск «Восток» работают на самых жарких участках линии боевого соприкосновения, в частности, в районе села Приютное, где продолжаются бои не только на земле, но и в воздухе.
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