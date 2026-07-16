Начался капремонт участка дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск: почему это важно и как будет проходить

Начался капитальный ремонт участка автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Работы ведутся в рамках народной программы и национального проекта «Инфраструктура для жизни», постоянный контроль работ проводится «Единой Россией» в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги».
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