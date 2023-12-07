В Карелии некоторым участникам СВО начали выдавать бесплатные земельные участки

В 2023 году в Карелии ввели новую меру поддержки для участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами Российской Федерации за участие в СВО, и являющимся ветеранами боевых действий.
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