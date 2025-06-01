Олег Царёв: Осень может стать переломной как для России, так и для Украины, — о том, почему это так, говорили в эфире Первого Севастопольского

Осень может стать переломной как для России, так и для Украины, — о том, почему это так, говорили в эфире Первого СевастопольскогоВ случае провала переговоров, если Киев не согласится на условия Москвы, Россия может пойти в наступление.
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