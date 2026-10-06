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Татар-информ

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«Металлург» отстранил Разина от работы главного тренера

«Металлург» отстранил Разина от работы главного тренера

Фото: скриншот с видео пресс-конференции Магнитогорский «Металлург» объявил об отстранении Андрея Разина от должности главного тренера команды.

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