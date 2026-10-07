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Миф о свободной планировке — что застройщики умалчивают при продаже

Миф о свободной планировке — что застройщики умалчивают при продаже

В современном рынке недвижимости термин "свободная планировка" часто используется для привлечения покупателей, обещая полную свободу в организации пространства квартиры.

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