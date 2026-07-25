Буданов* подтвердил присутствие иностранных делегаций на военной выставке 24 июля Россия нанесла удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружений Defense Demo Day Defense Expo «Кри.
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Буданов* подтвердил присутствие иностранных делегаций на военной выставке 24 июля Россия нанесла удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружений Defense Demo Day Defense Expo «Кри.
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