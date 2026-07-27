ПВО России уничтожили 276 дронов в небе над страной

Атаке БПЛА подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области, а также Московский регион, республики Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский край и акватории Черного и Азовского морей.
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