МИД России: Москва и Пекин создали необходимую инфраструктуру для торговли в нацвалютах

Москва и Пекин выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах. На протяжении последних лет наблюдается увеличение доли операций в рублях и юанях во взаиморасчетах, рассказал РИА «Новости» замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.