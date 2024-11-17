Фриц о том, что станет №4 в рейтинге: «В 2023-м я стоял пятым, но не чувствовал себя пятым. Сейчас я на своем месте»

Завтра финалист итогового турнира ATP обойдет Даниила Медведева и впервые станет №4. «В 2023-м, победив в Делрей-Бич прямо перед защитой титула в Индиан-Уэллс и став пятым, может, на неделю (на самом деле на три – Спортс’‘), я сказал команде: «Какое-то безумие, я пятый в мире, посмотрите на всех этих парней, которые ниже меня в рейтинге и, наверное, лучше меня».
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