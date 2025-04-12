Главное пророчество человечества - гибель "Титаника". Отец Андрей Ткачёв напомнил страшное

"Титаник" утонул не просто так. Утонул символически, говорит протоиерей Андрей Ткачёв.10 апреля 1912 года "Титаник" отправился в своё первое и последнее плавание по маршруту Саутгемптон (Великобритания) - Нью-Йорк (США).