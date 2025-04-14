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Царьград

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"На Украину снова потекут рекой Abrams и ATACMS": Лондон ставит ультиматум Путину. Капитуляция и позорный мир. НАТО устроили ад в центре Сум

"На Украину снова потекут рекой Abrams и ATACMS": Лондон ставит ультиматум Путину. Капитуляция и позорный мир. НАТО устроили ад в центре Сум

После прилёта по Сумам 13 апреля западные лоббисты войны выступили с сомнительными претензиями к России - якобы удар был нанесён по мирному населению, хотя уже через несколько часов жители города, депутаты Рады и администрация соседнего города - все выступили с заявлениями, что русская ракета ударила по военному командованию ВСУ.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Давно пора Британию утихомирить. Остальные шавки сами уши прижмут!
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