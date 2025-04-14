После прилёта по Сумам 13 апреля западные лоббисты войны выступили с сомнительными претензиями к России - якобы удар был нанесён по мирному населению, хотя уже через несколько часов жители города, депутаты Рады и администрация соседнего города - все выступили с заявлениями, что русская ракета ударила по военному командованию ВСУ.