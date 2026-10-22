Игроки сборной России по футболу перед товарищеским матчем по футболу в Нижнем Новгороде © Максим Блинов/РИА НовостиГенеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что переговоры о возвращении российских клубов и сборной на международный уровень продолжаются с переменным успехом.