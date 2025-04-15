Генпрокурор Краснов в Абу-Даби провел ряд рабочих встреч

В Абу-Даби прошла встреча генерального прокурора России Игоря Краснова с вице-премьером, заместителем премьер-министра, министром по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром Бен Заидом Аль Нахайяном и другими политическими деятелями ОАЭ.
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