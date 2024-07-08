Запад испугался: Профранцузский ЭКОВАС может распасться из-за новой конфедерации государств Сахеля

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) опасается, что региону грозит дезинтеграция и ухудшение безопасности после того, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер ясно заявили о своем намерении выйти из блока, подписав договор о конфедерации.