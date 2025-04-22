Овечкин установил рекорд среди россиян по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Своей заброшенной шайбой он превзошел достижение Евгения Малкина Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин своим голом в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» установил очередной рекорд.
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