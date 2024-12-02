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Проклятье малой серии

Проклятье малой серии

Технологические консорциумы производителей автомобилей и автокомпонентов — теоретически верная, но пока слишком сырая идея для реанимации отечественного автопромаАЛЕКСАНДР РЮМИН/ТАСС Китайские автопроизводители открыли в России пока только одно сборочное производство — завод Haval под Тулой (на фото), предпочитая масштабный экспорт готовой продукции: в 2024 году доля «китайцев» в продажах легковых автомобилей на российском рынке вплотную приблизилась к 60%читайте на monocle.

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