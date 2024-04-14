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Иваново

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Комиссия Росавиации 16 апреля приступит к проведению повторной сертификации аэропорта «Иваново»

Комиссия Росавиации 16 апреля приступит к проведению повторной сертификации аэропорта «Иваново»

Комиссия Росавиации 16 апреля приступит к проведению повторной сертификации аэропорта «Иваново» Специалисты федерального агентства и подведомственного института «Аэропроект» проверят выполнение рекомендаций, полученных в ходе первичной проверки для обновления сертификата на аэродром в ноябре 2023 года.

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