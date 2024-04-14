Комиссия Росавиации 16 апреля приступит к проведению повторной сертификации аэропорта «Иваново» Специалисты федерального агентства и подведомственного института «Аэропроект» проверят выполнение рекомендаций, полученных в ходе первичной проверки для обновления сертификата на аэродром в ноябре 2023 года.