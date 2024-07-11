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Царьград

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Крупный пожар в Химках: причины, подробности, видео с места ЧП

Крупный пожар в Химках: причины, подробности, видео с места ЧП

Производственное здание загорелось в Химках. Рассказываем, что известно о происшествии.В Химках произошёл пожар на территории производства.

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