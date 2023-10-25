Украинская авиация в последнее время несет очень серьезные потери. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе общения с военнослужащими.
Десятки самолетов за считанные дни: Потери украинской авиации резко возросли
Комментарии
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Семен Семеныч
Странные цифры. Вчера в новостях сообщили, что за неделю сбили 7 самолетов. Сегодня Шойгу заявляет о 24. Так сколько всего в Укрорейхе было самолетов и сколько им передала гейропа?
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1 н.
Samarium
Аппетит приходит во время еды.... цифры называть. А всякого летающего устаревшего дерьма у спонсоров укро-нацистского режима еще предостаточно, включая пресловутое пиндосовское старье F-16....
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1 н.
александр муравьев
За день 7. Надо внимательно читать информацию, а не додумывать свою.
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1 н.
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