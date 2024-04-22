Bloomberg узнал, когда ЕС может начать использовать активы РФ

Окончательного решения еще нет, но Европа близка к соглашению, утверждает СМИ. Страны Евросоюза почти договорились по вопросу использования доходов от замороженных российских суверенных активов, в том числе в рамках помощи Украине.
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