В Избиркоме прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности в ходе проведения выборов Президента РФ

В Избирательной комиссии автономного округа в режиме ВКС прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2024 года и готовности территорий к началу приема заявлений от избирателей о голосовании по месту нахождения.