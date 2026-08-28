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Медицина 2.0

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Врач Козловская: причиной плохого запаха изо рта могут быть изжога или аллергия

Врач Козловская: причиной плохого запаха изо рта могут быть изжога или аллергия

Врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская: некоторые пищевые привычки могут ухудшать запах изо рта. Недостаточно воды.

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