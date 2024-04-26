«Полностью разрушены»: как выглядит Токмак после обстрела со стороны боевиков ВСУ

В Запорожской области в Токмаке в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) 11-этажного дома пострадали четыре человека, об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии