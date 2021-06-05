В Торжке пройдет фестиваль “Герои трёх эпох”

5 июня в Торжке Тверской области на территории Новоторжского кремля пройдёт исторический фестиваль «Герои трёх эпох», посвящённый героическим защитникам города в разные времена: эпоху Средневековья, Смутное время, годы Великой Отечественной войны.
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