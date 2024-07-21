Почему курьер зарабатывает 200 тысяч, а врач 60 тысяч рублей? Как мигранты разгоняют высокую инфляцию в России

Безусловно, ключевая ставка Центробанка задранная до небес, угнетает рост отечественной экономики. Рост заработных плат опережает рост производительности труда, что в свою очередь создает высокое инфляционное давление.
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