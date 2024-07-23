Врач-невролог рассказала, почему полезно посещать баню летом

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. Посещение бани летом имеет свои преимущества и плюсы. О том, почему важно посещать баню летом и как это влияет на здоровье рассказала невролог Екатерина Демьяновская изданию Life.
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