СК установил личность командира ВСУ, который отдал приказ на удар по порту «Кавказ»Следователи СКР смогли выяснить личность командира украинского подразделения, который отдал приказ ударить по порту «Кавказ» в августе прошлого года.
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