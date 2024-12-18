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Внешность экстремально похудевшей Джессики Симпсон на новом фото удивила фанатов

Внешность экстремально похудевшей Джессики Симпсон на новом фото удивила фанатов

Американская певица Джессика Симпсон удивила фанатов внешностью после экстремального похудения. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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