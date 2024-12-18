Внешность экстремально похудевшей Джессики Симпсон на новом фото удивила фанатов

Американская певица Джессика Симпсон удивила фанатов внешностью после экстремального похудения. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).