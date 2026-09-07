В Госдуме спрогнозировали осторожное снижение ключевой ставки

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что на заседании совета директоров Банка России 11 сентября ключевая ставка будет снижена на 0,25 процентного пункта.
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