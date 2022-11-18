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Госдеп США: «Россия не готова участвовать в серьезных переговорах по обмену Бриттни Грайнер»

Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором раскритиковал нежелание России участвовать «в серьезных переговорах» по вопросу возможного обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер и ее соотечественника Пола Уилана.

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