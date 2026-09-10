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Мировое обозрение

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Дыры в обороне ВСУ под Сумами заткнули подводными диверсантами

Дыры в обороне ВСУ под Сумами заткнули подводными диверсантами

Украинское командование бросило в Сумскую область подразделения 801-го отдельного отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМС.

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