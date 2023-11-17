За бутылку. Почему производители не переходят на упаковку из вторсырья

В Советском союзе продукты продавали на развес или разливали в посуду покупателя. Затем вместе с экономическим ростом и увеличением потребления товаров в жизнь вошла упаковка, и контейнеры оказались переполненными.
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